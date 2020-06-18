Рига, , 16:43 — REGNUM В мае в Латвии зарегистрировали в два раза меньше свадеб, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 18 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

По данным ЦСУ, всего за три весенних месяца 2020 г. в Латвии зарегистрировано 1485 свадеб, что на 35,4% или на 813 меньше, чем в 2019-м году. Прямое воздействие на это оказал введённый из-за пандемии коронавируса с 13 марта и продлившийся до 9 июня режим ЧС.

В течение мая в Латвии было зарегистрировано 1 464 новорождённых, что на 4,4% меньше, чем в мае 2019-го. На 3,3% меньше (2168 человек) было зарегистрировано и количество умерших. Но оно, по-прежнему, очень серьёзно, на 704 человека, или на 32,5%, превышает число новорождённых.

По состоянию на 1 июня в Латвии проживало 1 млн 902 тыс. жителей.