Челябинск, , 16:35 — REGNUM В Челябинске пожилой мужчина с высокой температурой ждал скорую помощь 40 часов. Об этом его дочь рассказала местным СМИ.

По словам женщины, её отцу стало плохо в саду. Вечером 15 июня ему вызвали бригаду медиков, а приехала скорая помощь лишь 17 июня. На все претензии ей предлагали ждать и заявляли, что не хватает бригад.

При этом, как пишет 74.ru, в горздраве Челябинска заявляют, что в городе не менялось количество бригад скорой помощи. А вице-губернатор Ирина Гехт полагает, что долгое ожидание может быть связано с большим количеством вызовов. По её словам, уровень госпитализаций растёт, но ситуацию отслеживают.

«Решаем вопрос о переброске в Челябинск машин скорой помощи из более благополучных по заболеваемости территорий», — добавила чиновница.