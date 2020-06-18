Москва, , 16:34 — REGNUM Значительная часть граждан России планирует отложить отдых за границей как минимум на следующий год. Такие данные приводит сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно проведённому компанией опросу, 42% респондентов готовы отложить поездки и не выезжать за пределы России до конца 2020 года. Кроме того, 16% не исключают возможности скорректировать свои планы на отдых в пользу внутреннего туризма в России, а не заграницей.

В то же время 18,5% категорически не готовы оставаться в стране в течение ближайших шести месяцев и намереваются выехать, как только появится такая возможность.

«Пандемия, несомненно, трансформировала сферу путешествий, но все же мы наблюдаем, как туризм постепенно восстанавливается. Со временем люди все больше и больше будут возвращаться к привычному ритму и периодичности поездок, просто подход к ним станет более осторожным и осознанным», — отметила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

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