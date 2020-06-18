Тосно, Ленинградская область, , 17:02 — REGNUM В Ленинградской области после непродолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, умерла медицинская сестра общей практики Тосненской клинической межрайонной больницы. Об этом 18 июня сообщили в официальной группе медицинского учреждения в одной из социальных сетей.

В Ленобласти «Список памяти» умерших от COVID-19 рачей увеличился до девяти человек. Фото:ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ».

61-летняя медсестра Алевтина Михеева скончалась 16 июня. Как рассказывают коллеги, она пришла работать во врачебную амбулаторию деревни Нурма Тосненской больницы в 1991 году и сразу зарекомендовала себя душевным медицинским работником.

«Сотрудники отделения сразу приняли ее в свой коллектив, оценив ее грамотность, ответственность, порядочность. Она была очень доброжелательным человеком, преданно относящимся к выбранной профессии — медицинского работника», — отметили в больнице.

Добавим, на сегодняшний день в Ленобласти от коллег и родственников известно о смерти девяти медицинских работников Ленобласти, которые работали с больными коронавирусной инфекцией и сами заразились ею. В настоящий момент областные власти официально подтвердили лишь три летальных случая.

Всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области количество умерших от COVID-19 медиков, по неофициальным данным, достигло 51 человека.

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