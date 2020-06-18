Йошкар-Ола, , 16:23 — REGNUM В Марий Эл для обеспечения общественного порядка в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ будут задействованы около 1,3 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Под охрану будут взяты 530 участковых избирательных комиссий, 13 — в местах временного пребывания граждан, в также 18 помещений территориальных избирательных комиссий.

Помимо сотрудников правоохранительных органов, помещения для голосования будут охраняться с участием 430 народных дружинников и 50 работников частных охранных организаций.

При проведении торжественного прохождения войск Йошкар-Олинского гарнизона 24 июня, посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Параду Победы 24 июня 1945 года, безопасность участников мероприятия обеспечат 200 сотрудников органов внутренних дел, 100 бойцов Росгвардии.

С 15 июня в республике монументы памяти взяты под круглосуточную охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе избирательных комиссий всех уровней в регионе принимают участие более 5 тыс. человек. В списке избирателей на территории республики по состоянию на 1 января 2020 года внесены 539 829 человек. 16 июня открылись все 533 участковых избирательных комиссии (УИК), они принимают заявления от желающих голосовать по месту пребывания, а также на дому. Приём заявлений продлится до 21 июня.