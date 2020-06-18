Рязань, 18 июня 2020, 16:37 — REGNUM Ряд патриотических мероприятий состоятся в Рязани 24 июня при строгом соблюдении санитарных норм и правил. Торжественное военизированное шествие отменено. Об этом 18 июня рассказал журналистам губернатор Николай Любимов.
Из-за непростой эпидемиологической обстановки в Рязани не состоится парад в честь 75-летия Великой Победы. Зрителям предлагают посмотреть парад с Красной площади в Москве с телеэкрана, установленного на площади Победы. В течение дня на мониторе также будут транслировать хроники парадов прошлых лет, портреты ветеранов, поздравления. Запланирована торжественная встреча рязанских десантников, участвующих в параде в Москве, которые пройдут по Первомайскому проспекту.
С 12:00 начнётся мобильный смотр военной песни. По городу до 17:00 будут ездить пять открытых КамАЗов с музыкальными коллективами: они исполнят песни военных лет, перекрывать движение не будут. Сводные духовые оркестры рязанского гарнизона и учреждений культуры сыграют военные марши на нескольких открытых площадках.
Праздничные мероприятия, в том числе флешмобы в социальных сетях, предусмотрены во всех муниципальных районах и городских округах Рязанской области.