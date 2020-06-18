Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM Силовой вариант решения конфликта между Екатеринбургской епархией и схиигуменом Сергием (Романовым) исключен, заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Как передаёт издание «ЕАН», власти региона не собираются вмешиваться в религиозное противостояние внутри РПЦ. Бидонько подчеккнул, что власти лишь стараются примирить стороны.

«Силовой вариант даже не рассматривается», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в епархии призвали Романова одуматься и предупредили, что его таинства являются безблагодатными и недействительными.

Читайте ранее в этом сюжете: Иван Ургант пошутил над уральским старцем, засевшем в монастыре