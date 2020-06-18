Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Следователи СКР установили личность мужчины, чье тело без конечностей и головы, но с имплантами женской груди, было найдено в реке Мга в Ленинградской области. Им оказался уроженец Узбекистана, который общался с трансвеститами, зарабатывающими на жизнь так называемыми эскорт-услугами. Об этом 18 июня сообщает издание «47news» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в реке Мга было найдено расчлененное тело мужчины. Установить его личность следователям на месте происшествия не удалось. Кроме конечностей у тела отсутствовала голова. Единственное, что могло помочь идентифицировать тело — силиконовые импланты женской груди зарубежного производства.

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Спустя несколько дней работы, следователи выяснили, что найденный труп принадлежит 23-летнему гражданину Узбекистана, который жил в Петербурге и Москве и часто перемещался между этими городами на поезде.

По данным издания, мужчина часто общался с представителями секс-меньшинств.

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