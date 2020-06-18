Новосибирск, , 16:06 — REGNUM В Новосибирской области проводят санитарную обработку школ, в которых пройдёт Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.

В новосибирском правительстве уточнили, что работа производится общими усилиями властей, администраций, служб, ведомств и организаций региона, областного центра и муниципальных образований.

Так, до 25 июня сотрудники МЧС России должны провести дезинфекцию в 58 школах. Обработка помещений будет проводиться до и после ЕГЭ.

Также планируется обработка объектов, где 1 июля будут развернуты пункты голосования.

Дезинфицирующие средства и ранцевые огнетушители закупят на средства областного бюджета.