Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Грузия постепенно будет расширять сеть лабораторий и делать запасы тестов на коронавирус, и к осени сможет делать до 10 000 тестов в день, сообщила журналистам министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе. По ее словам, и на сегодняшний день в стране достаточно тестов для своевременной проверки населения.

«У нас достаточное количество тестов. Мы работаем в координации и наладили связь со всеми лабораториями, которые функционируют сегодня в Грузии. Поэтапно мы сможем делать вначале 3 тысячи, затем 4 тысячи тестов в день, а осенью дойдем и до 10 тысяч. Это позволит нам проводить своевременную диагностику», — заявила Тикарадзе.

По ее же информации, часть гостиниц, которые были отданы под карантинные пространства, продолжит выполнение этой функции и в летний период, но большей части гостиничных объектов дана возможность для возобновления работы и приема туристов, с условием соблюдения всех прописанных минздравом рекомендаций.

Как ранее сообщили журналистам представители Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, на сегодняшний день в Грузии делается около 1000−1500 тестов на коронавирус.

Согласно последним официальным данным, на 18 июня в Грузии фиксируется 893 подтвержденных случая коронавируса, 739 человек выздоровели, 14 скончались.