Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Рынок труда Петербурга продолжает испытывать на себе влияния «коронавирусного» кризиса. Об этом заявил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В Петербурге на рынке труда ситуация очень жёсткая. На утро сегодняшнего дня 86 тысяч 698 человек официально имеют статус безработного», — сказал Чернейко 18 июня.

Уровень регистрируемой безработицы составляет 2,7%. По данным чиновника, более двух третей потеряли работу еще до 1 марта.

Суточное число обращений в центры занятости Петербурга с тех пор выросло десятикратно.

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Среди мер, которые собирается предпринять Смольный, есть, например, организация общественных работ через прямые субсидии гражданам: 19 тыс. рублей регионального МРОТ будет платить работодатель и еще 19 тыс. рублей перечислят гражданину из бюджета.

Порядка тысячи рабочих мест собираются создать в ближайшее время.

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