Москва, , 15:58 — REGNUM Доктор философских наук, бывший заместитель главного редактора журнала «Коммунист» Лев Науменко найден мертвым на лестничной площадке дома, в котором он жил. Об этом 18 июня сообщил источник, близкий к окружению покойного, его слова приводит ТАСС.

«Тело 86-летнего Льва Науменко было обнаружено сегодня утром на лестничной площадке дома на Кудринской площади, где он проживал», — рассказал источник.

При этом он отметил, на теле покойного не обнаружено признаков насильственной смерти.

Отметим, Лев Науменко являлся советским и российским философом, специалистом по теории диалектики и социальной философии, а также исследователем творчества другого советского философа, исследователя марксистско-ленинской диалектики Эвальда Ильенкова. В течение долгого времени был замом главного редактора советского журнала «Коммунист».