Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Меры по поддержанию стабильной ситуации на рынке труда Санкт-Петербурга и недопущению массовой безработицы на 99% будут оплачены за счет федеральных средств. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

На стабилизацию рынка труда в Петербурге будет направлено 189 млн рублей федеральных средств, а из бюджета города — 1 млн 892 тыс. рублей, отметили 18 июня в городском правительстве.

Как отметил Александр Беглов, в Петербурге работодатели имеют право на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения. В Петербурге таких 1456 человек. Работодателям также возместят расходы на частичную оплату труда при организации общественных работ — для 2445 человек.

«Эти меры обеспечат финансовую поддержку работникам, находящимся в режиме неполного рабочего времени, в отпуске без сохранения заработной платы и при временной остановке работ», — пояснил Александр Беглов.

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