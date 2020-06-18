Санкт-Петербург, 18 июня 2020, 15:55 — REGNUM Меры по поддержанию стабильной ситуации на рынке труда Санкт-Петербурга и недопущению массовой безработицы на 99% будут оплачены за счет федеральных средств. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
На стабилизацию рынка труда в Петербурге будет направлено 189 млн рублей федеральных средств, а из бюджета города — 1 млн 892 тыс. рублей, отметили 18 июня в городском правительстве.
По данным Смольного, на 17 июня в Службе занятости Санкт-Петербурга на учете состоят 86 115 безработных. Максимальное пособие по безработице (12 130 рублей) получают 31 799 человек. Стало известно, что 1339 организаций уведомили Службу занятости о предполагаемом увольнении работников или введении режима неполного рабочего дня, а также о приостановке производства.
Как отметил Александр Беглов, в Петербурге работодатели имеют право на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения. В Петербурге таких 1456 человек. Работодателям также возместят расходы на частичную оплату труда при организации общественных работ — для 2445 человек.
«Эти меры обеспечат финансовую поддержку работникам, находящимся в режиме неполного рабочего времени, в отпуске без сохранения заработной платы и при временной остановке работ», — пояснил Александр Беглов.
В Петербурге сегодня в режиме неполного рабочего времени находится 121 организация, в режиме приостановки производства — 123. В отпусках без сохранения зарплаты, в связи с введением ограничительных мероприятий, находится 855 человек в 44 организациях.
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