Подгорица, , 15:50 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории 18 июня снова ввел обязательное ношение масок во всех публичных местах. Это связано с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой стране и в соседних странах.

Через несколько минут было принято решение снова закрыть границу с Боснией и Герцеговиной.

Въезд в Черногорию из БиГ возможен для граждан Черногории, БиГ и стран, включенных в черногорский список с отрицательным ПЦР-тестом в аккредитованной лаборатории в Боснии и Герцеговине не старше 48 часов. Позже страны должны согласовать, как впускать на свою территорию граждан третьих стран.

В Черногории после объявления окончания эпидемии вновь фиксируют 9 завозных случаев заражения коронавирусом.

Ранее директор клинического центра Черногории Евто Эракович сообщил, что в ближайшее время границу с Сербией не откроют, так как черногорские граждане могли заразиться именно в Сербии, куда для них открыт доступ.