Москва, , 15:50 — REGNUM С сегодняшнего дня, 18 июня, в Москве начали испытывать электронную систему, которая будет применяться на голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщается на портале мэра столицы.

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Запущено тестовое голосование на портале 2020og.ru и будет проходить до 20:00 19 июня. Принять участие в тесте могут те москвичи, которые уже зарегистрировались на участие в голосовании по Конституции.

Запись на участие в электронном голосовании по правкам в основной закон страны открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Зарегистрироваться может любой житель Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал принятый Госдумой закон о дистанционном голосовании.

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