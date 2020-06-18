Архангельск, , 15:48 — REGNUM Попадание Архангельской области в список регионов с высокой степенью коррупции, в первую очередь, связано с уголовным делом против руководителя регионального УФНС. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного собрания Алексей Кувакин («Справедливая Россия»).

Дополнительным фактором, по его словам, обнажающим ситуацию в сфере коррупции, является высокая степень социально-экономической напряжённости.

«Это означает, что население области недовольно работой региональной и местной власти, а это в свою очередь подразумевает большое количество жалоб в контролирующие органы, рассмотрение которых так или иначе выявляет нарушение чиновниками действующего законодательства», — отметил депутат.

Ответственность за это, в первую очередь, конечно же лежит на главе региона, уточнил Кувакин.

«В нашем случае это ушедший в отставку Игорь Анатольевич Орлов. Тем удивительней, как Главе высокого по уровню коррупции региона доверили возглавлять известную в стране судостроительную верфь в Санкт-Петербурге», — заявил он.

Напомним, главу архангельского регионального УФНС Сергея Родионова задержали по подозрению в получении взятки в ноябре 2019 года. Позднее экс-главу ведомства обвинили еще и в злоупотреблении полномочиями: следствие полагает, что Родионов путем вымогательства получил от одного из бизнесменов 8,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область вошла в список самых коррумпированных регионов России. Согласно докладу главы Генеральной прокуратуры РоссииИгоря Краснова, в этот список также вошли Мордовия, Чувашия, Камчатский край и несколько других регионов.