Еманжелинск, Челябинская область, , 15:46 — REGNUM В Еманжелинске Челябинской области осуждён житель посёлка Зауральский, который 17 лет скрывался от правосудия. Приговор вынес городской суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

50-летний ранее судимый житель совершил преступление в январе 2002 года. По данным следствия, в составе группы лиц он причинил травмы двоим гражданам. Один из них скончался.

Спустя 17 лет его нашли и арестовали. Суд назначил гражданину 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима.