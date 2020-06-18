Новороссийск, Краснодарский край, , 15:45 — REGNUM Парад Победы в Новороссийске 24 июня решено провести без зрителей, увидеть его можно в прямом эфире краевого телеканала «Кубань 24». Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

«Также в этот день в честь защитников Отечества и в знак приверженности миру на всей земле в 12:00 по всей стране одновременно раздастся звуковой сигнал. В течение одной минуты его дадут личные авто, общественный транспорт, поезда, корабли, а также заводы и фабрики, буровые и порты, колокола в церквях и соборах», — сообщили в департаменте внутренней политики Краснодарского края.

Отметим, что Новороссийск в год 75-летия Победы стал единственным городом Краснодарского края, где принято решение провести парад Победы 24 июня. В нём примут участие 17 рот с численностью более тысячи человек, а также 27 единиц военной техники. Запланирован пролет парадного строя авиации в количестве 10 единиц.