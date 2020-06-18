Москва, , 15:45 — REGNUM В России на 35% сократилось число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Такие данные привел спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

«На 35% сократилось количество смертей от пьяных водителей, на 11,5% сократилось количество пострадавших людей от пьяных наездов, и это как раз результат принятия закона, ужесточающего ответственность за пьяную езду», — цитирует Володина издание Gazeta.ru.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума год назад приняла закон, существенно ужесточающий ответственность за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

8 июня актер Михаил Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позднее скончался в больнице. Сам актер во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

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