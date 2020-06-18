Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Сестра 35-го президента США Джона Кеннеди Джин Кеннеди скончалась в возрасте 92 лет. Об этом 18 июня сообщает The New York Times со ссылкой на ее дочь Ким.

Женщина скончалась 17 июня в возрасте 92 лет в Нью-Йорке. Она была последней из девяти детей своих родителей.

Напомним, Джинн Кеннеди Сит родилась 20 февраля 1928 года. Занимала пост посла Соединенных Штатов в Ирландии, принимала участие в заключении Белфастского соглашения, о прекращении конфликта в Северной Ирландии.

Предки одной из известнейших семей в США были родом из Ирландии.