Пермь, , 15:33 — REGNUM В Пермском крае за пять месяцев 2020 года зарегистрировано 264 преступления коррупционной направленности. Ущерб по ним составил около 26 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, в январе-мае выявлено почти 40 случаев конфликта интересов со стороны государственных и муниципальных служащих. После прокурорских проверок в связи с утратой доверия уволены пять чиновников, инициированы проверки контроля расходов в отношении четырех должностных лиц.

Показатель распространения коррупционной преступности на 100 тысяч населения составил — 10,16 фактов. Заместитель прокурора Пермского края Виталий Ильенков подчеркнул, что заданная планка по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции не должна быть снижена.