Нижневартовск, Югра, , 15:32 — REGNUM В Югре, в нижневартовской колонии №15 введён карантин по причине признаков острого респираторного заболевания у одного из сотрудников. Об этом сообщает УФСИН России по ХМАО.

У сотрудников, контактировавших с заболевшим, взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. Они временно изолированы. С осуждёнными заболевший ОРВИ не контактировал, отмечают в пресс-службе УФСИН.

На данный момент личный состав ИК-15 переведён на двухнедельный режим работы. Сотрудники сменяют друг друга через 14 дней. Перед заступлением на служба они проходят обследование. В колонии проводится дезинфекция и обеззараживается воздух.