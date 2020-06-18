Париж, , 15:32 — REGNUM Руководство Air France намерено объявить о сокращении рабочих мест в компании 3 июля 2020 года, сообщает Le Figaro.

В то время как сотрудники ждут, чтобы узнать, сколько рабочих мест будет сокращено в Air France, пострадавшей от кризиса, вызванного пандемией, руководство компании объявило, что план будет раскрыт в июле.

Ожидается, что сокращения могут коснутся нескольких тысяч рабочих мест в Air France и ее региональной дочерней компании Hop! По не подтвержденным данным, сокращения могут коснутся 10 000 сотрудников компании или 15−20% рабочей силы Air France.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство TUI France, ведущего туристического оператора во Франции, объявило о желании сократить две третьих рабочей силы компании из-за последствий кризиса, вызванного пандемией.

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