Курск, , 15:28 — REGNUM В Курской области 17 июня в реке Сейм в районе деревни 2-я Моква утонул 15 — летний подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Вечером 17 июня трое несовершеннолетних без сопровождения взрослых на берегу реки играли в мяч. Мяч улетел в воду, и 15-летний подросток пошел его доставать, но глубина была большой, и он ушёл под воду. Тело подростка нашли водолазы.

Организована доследственная проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.

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