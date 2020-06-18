Москва, , 15:32 — REGNUM Из-за аномально жаркой погоды в лесопарковых зонах, лесных массивах и на природных территориях Москвы усилили контроль за пожарной безопасностью. Об этом 18 июня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с установившейся в столичном регионе жаркой погодой усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы», — пояснил Бирюков.

Пожарные и спасатели проводят дополнительное патрулирование территорий. Также ситуацию контролируют с воздуха — вертолеты ежедневно совершают облеты в поисках очагов возгорания. При обнаружении такового вертолеты могут незамедлительно приступить к тушению пожара.

Бирюков также сказал, что в Москве была проведена профилактика лесных пожаров. Во всех населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам, провели опашку. Общая протяженность опашки составила примерно 1,5 тысячи километров при ширине 25 метров. Также от сухих деревьев, кустарников, травы расчистили лесопарковые и лесные зоны. Подготовили вертолетные площадки и места для забора воды. К водоемам проложили подъездные пути.