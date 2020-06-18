Оренбург, 18 июня 2020, 15:16 — REGNUM Минздрав Оренбургской области отменил приказ горбольницы № 6 в Оренбурге, которым предусматривалось сокращение стимулирующих выплат медработникам. Информация об этом опубликована на странице ведомства в Instagram.
Чиновники проводят служебную проверку. По ее результатам министерство даст правовую оценку действиям должностных лиц клиники.
Добавим, ранее в соцсетях разместили документ, завизированный руководством городской больницы. Согласно приказу стимулирующие выплаты сокращались на 50%. Меру объясняли невыполнением плана по оказанию услуг в рамках ОМС и финансовыми потерями из-за пандемии COVID-19.