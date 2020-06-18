Архангельск, , 15:16 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области региональным референс-центром выявлено 118 новых случая COVID — 19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых пациентов — 64 выявлены в Северодвинске, 37 — в Архангельске, по три — в Котласском, Няндомском, Вельском, Плесецком районах, два — в Устьянском районе, по одному — в Новодвинске и Мезенском районе.

Обще число зараженных в регионе выросло до 4274, из них 1393 выздоровели, четверо скончались.