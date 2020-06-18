Москва, , 15:20 — REGNUM Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что позитивно оценивают высказанную основателем мессенджера готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Требования о блокировке Telegram сняты по согласованию с Генпрокуратурой РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что мессенджером в России пользуются около 30 млн человек, и отказ от его блокировки окажет положительное влияние.

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