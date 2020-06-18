Стокгольм, , 15:15 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 12 человек. Такие данные 18 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 18 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 053 человека. Их число увеличилось на 12 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 56 043 человека. За сутки был выявлено 1 481 новый случай заражения.

По состоянию на 18 июня 2 333 человека с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.