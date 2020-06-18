Калуга, , 16:36 — REGNUM В Калужской области 1219 работникам 16 стационарных организаций социального обслуживания за три смены работы в особом режиме перечислено более 27,991 млн рублей (вместе с начислениями на оплату труда). Об этом 18 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Выплаты Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, в регионе продолжается работа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам в условиях пандемии. В частности, по состоянию на 17 июня ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно назначена 4 тыс. 199 детям. Профинансировано по данной выплате 95,2 млн рублей. По заявлениям на выплату в размере пяти тысяч рублей вынесено 26 тыс. 877 положительных решений. Общая сумма выплат за три месяца (апрель, май, июнь) составила 411 млн 135 тыс. рублей. Также семьи начали получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет по линии Пенсионного фонда России. На сегодняшний день в области обработано и оплачено более 102 тысяч заявлений на 133 тыс. 600 детей. Общая сумма выплат составит один млрд 336 млн рублей.

Гражданам, уволенным с работы с 1 марта 2020 года, обратившимся в службу занятости и признанным безработными, в апреле-июне назначается пособие в размере 12 тыс. 130 рублей в месяц. Для граждан, имеющих несовершеннолетних детей, пособие увеличивается из расчета три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. По состоянию на 17 июня пособие было назначено 4262 гражданам, в том числе 1994 гражданам пособие увеличено в связи с наличием несовершеннолетних детей. Объем выплат составил 32,1 млн рублей. В том числе на 6,7 млн рублей произведено увеличение пособия по безработице гражданам, имеющих детей в возрасте до 18 лет. Единовременную выплату на 2,7 млн рублей получили и 427 самозанятых граждан.

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