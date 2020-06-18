Нижневартовск, Югра, , 15:01 — REGNUM В Югре скончалась врач-пульмонолог из инфекционного госпиталя Нижневартовска Надежда Лунгу, которая работала с «ковидными» пациентами. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в прямом эфире 18 июня в своём аккаунте Instagram.

Надежда Лунгу полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе. Коллеги восхищались её работоспособностью, и предлагали ей отдохнуть.

«Врач высшей категории, с 1999 года она работала в Нижневартовской окружной больнице. Предварительный диагноз — острый коронарный синдром», — сообщила глава региона.

Однако главный врач медучреждения Илья Салманов сообщил РИА «Новости», что смерть Надежды Лунгу не связана с COVID-19, так как у неё «не было симптомов инфекции или каких-либо жалоб на плохое самочувствие».