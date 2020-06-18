Минск, , 15:00 — REGNUM Общее количество выявленных за сутки подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 625 и превысило 56,6 тысячи. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 56 657 человек с положительным тестом на коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 умерли семь пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 331.

При этом уточняется, что 34 023 пациента в стране на сегодняшний день вылечились от COVID-19 и что общее число проведенных тестов на коронавирус составляет свыше 800 тысяч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим обязательного ношения индивидуальных защитных медицинских масок в общественном транспорте и в помещениях будет отменен в Чехии с 1 июля за исключением регионов, в которых наблюдается вспышка коронавирусной инфекции.