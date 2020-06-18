д. Моглино, , 15:16 — REGNUM Поисковики, проверяя информацию из рассекреченных архивных документов УФСБ России по Псковской области, обнаружили возле деревни Моглино захоронение мирных жителей. Скорее всего, это жертвы концлагеря Моглино, где с 1941 по 1944 годы было уничтожено порядка 3000 человек разного возраста и национальностей.

В деревне Моглино Псковской области поисковики обнаружили захоронение мирных жителей, жертвы концлагеря. Фото: «Поисковое движение России»

Об этой страшной находке 18 июня сообщили в общероссийском общественном движении по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Как уточняют в движении, информация о расположении места захоронения была получена добровольцами и историками при изучении рассекреченных архивных документов УФСБ России по Псковской области, переданных в Государственный архив региона в 2019 году на научно-практической конференции «Без срока давности».

«Мы обнаружили останки в яме, после предварительной шурфовки. И в течение дня зачищали обнаруженные останки», — рассказала доброволец отряда «Неизвестный солдат» Анна Шуняева. — Останки расположены за территорией бывшего концлагеря не дальше 100 м, примерно на глубине 70−80 см. Сохранность костей хорошая. Останки перемешаны — лежат друг на друге «вальтом». Пока удалось идентифицировать двух человек».

По предварительным данным, поисковиками найдены останки мирных жителей, бывших в заключении в концлагере Моглино, организованном вскоре после оккупации города Пскова в 1941 году.

Изначально в моглинском лагере содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов трудились на ремонте дороги Рига — Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.

С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.

«Данные об обнаруженных останках поисковики передали в правоохранительные органы», — резюмировали в общественном движении.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года следователи псковского управления СКР начали доследственную проверку по факту обнаружения в Пыталовском районе Псковской области массового захоронения людей. По предварительным данным, там погребено не менее десяти человек, в том числе детей.

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