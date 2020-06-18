Озёрск, Челябинская область, , 14:49 — REGNUM В Челябинской области суд Озёрска постановил обязать мэрию города оборудовать остановочные павильоны скамейками и навесом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Иск в суд подал прокурор. Перед этим было обнаружено, что девять комплексов не оборудованы должным образом. Вначале надзорный орган предлагал мэрии решить проблему добровольно. Но затем пришлось идти в судебную инстанцию.

Отметим, в ходе процесса комплексы всё же оснастили урнами. А затем последовало решение суда, обязавшее чиновников оборудовать объекты скамейками и навесами. Исполнение находится у прокуратуры на контроле.