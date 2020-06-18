Алма-Ата, Казахстан, , 14:48 — REGNUM Инфекционные стационары Алма-Аты заполнены на 95% из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 июня заявил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин на брифинге.

Несмотря на большую нагрузку, инфекционные больницы принимают новых пациентов, отметил Бекшин. Он добавил, что большинство новых случаев заражения коронавирусом в июне выявлено благодаря самостоятельному обращению граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 июня в Казахстане выявили 15 877 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3217 — в Алма-Ате, выздоровели 9902 человека, скончались 100 пациентов.

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