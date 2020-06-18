Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM Отчёт главы Екатеринбурга Александра Высокинского за 2019 год одобрили в комиссии гордумы по местному самоуправлению. Решение приняли на заседании объединения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Против высказался лишь депутат Константин Киселёв, который заявил, что у Высокинского высокий антирейтинг, и на этом основании необходимо поставить «неуд». А парламентарий Дмитрий Сергин выступил с предложением и вовсе не ставить оценку на заседании комиссии, отложив вопрос до заседания всей думы. Однако абсолютное большинство участников объединения — восемь человек — высказались за принятие отчёта.

Отчёт рассмотрят на заседании гордумы 23 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Михаил Матвеев назвал пиаром попытку раскритиковать отчёт градоначальника.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбургский депутат назвал пиаром критику отчёта градоначальника