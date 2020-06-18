Уфа, , 14:49 — REGNUM Рекомендации по лечению COVID-19 изменились после фиксирования у пациентов с этой болезнью «молодых инсультов». Об этом 18 июня сообщила заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова на брифинге в республиканском минздраве.

По ее словам, коронавирус несет опасность не только для бронхо-легочной системы человека. Специалисты зафиксировали кишечную и сосудистую формы проявления COVID-19, а также той, при которой поражаются внутренние органы, в том числе и головной мозг человека.

Ирина Кононова отметила, что специалисты из Москвы зарегистрировали случаи «молодых инсультов» в самом начале течения этой болезни. Именно поэтому изменились рекомендации по лечению COVID-19.

При лечении назначают препараты, которые разжижают кровь, таким образом проводится профилактика инсультов и инфарктов.

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