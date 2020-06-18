Елец, Липецкая область, , 14:42 — REGNUM В городе Ельце (Липецкая область) в лицее №5 и гимназии №11 в прошедшем учебном году начали функционировать медицинские классы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, для этого по инициативе главы региона Игоря Артамонова был заключен договор с Воронежским государственным медицинским университетом имени Н. Н. Бурденко.

Создание медицинских классов должно повлиять на ситуацию с дефицитом медицинских кадров. Руководитель региона неоднократно говорил о нехватке врачей в Липецкой области.

«Необходимо исправлять ситуацию. И начнем мы с увеличения медицинских классов в школах районных центров, чтобы ученики смогли почувствовать призвание к врачеванию как можно раньше. Мы им в этом будем помогать», — заявил Игорь Артамонов.

В течение учебного года елецкие школьники принимали участие в медико-социальном проекте «Буду врачом» на базе городской больницы № 2. Целью проекта является профориентационная работа, участие в волонтерских акциях в рамках «Российского движения школьников», общение со сверстниками, мечтающими стать врачами. В 2020—2021 учебном году системная работа в этом направлении продолжится.

Также учащиеся медклассов посещали занятия в детском технопарке «Кванториум» в Липецке. Под руководством специалистов школьники выполняли исследовательские и проектные работы по биологии и химии. А после открытия в Ельце Ресурсного центра «Школьной лиги РОСНАНО» у юных ельчан появилась возможность разрабатывать и защищать собственные проекты в рамках одной из крупнейших образовательных программ страны. Кроме того, как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, школьники готовятся к олимпиаде «Юный медик», организованной ВГМУ имени Н. Н. Бурденко, участие и победа в которой дают выпускникам дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.