Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Фонд ООН в области народонаселения окажет гуманитарную помощь женской половине населения КНДР, сообщает радио «Свободная Азия».

Известно, что 10 июня фонд получил разрешение от Комитета Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР на ввоз в страну медицинского оборудования, включая УЗИ аппараты, операционные столы, стерилизаторы для медицинских инструментов, наборы для акушерства и медицинские препараты.

Исключение из-под санкций будет действовать в течение полугода.

Напомним, что в мае текущего года Комитет СБ ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку южнокорейской неправительственной организации Green Tree International на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи Северной Корее.

Читайте также: СБ ООН одобрил оказание гуманитарной помощь КНДР