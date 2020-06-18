Липецк, , 14:40 — REGNUM В Липецком аэропорту ведутся работы по модернизации аэровокзала и по благоустройству прилегающей территории. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в нём появился отдельный зал ожидания для пассажиров бизнес-класса. В аэровокзале установлены автомат для упаковки багажа, стойка регистрации вылетов, выделены места для пассажиров в целях соблюдения социальной дистанции.

Символ липецкого аэропорта — самолёт Як-40 — перенесли ко въезду на территорию аэропорта. Динозавр из покрышек, созданный для Липецка компанией «Йокохама», перенесен на территорию ОЭЗ «Липецк». В 2020 году будут расширены парковка для автомобилей и стоянка для самолётов.

Проект реконструкции аэропорта также предполагает обновление взлетно-посадочной полосы, перрона, мест стоянок, рулежных дорожек, устройство очистных сооружений и водосточно-дренажной сети, строительство аварийно-спасательной станции, установку свето-сигнального оборудования и объектов электроснабжения.

Пока из-за пандемии коронавируса отменены рейсы в Анталью, Симферополь, Санкт — Петербург, Сочи. Как только будет сняты ограничения, липецкий аэропорт возобновит полеты. Технически к этому все готово.

«Аэропорт Липецка активно развивается, ведь это не просто визитная карточка региона, но и важный стратегический пункт. Он имеет статус международного, и мы будем поддерживать его модернизацию. Вместе работаем над расширением географии полетов, чтобы летать из Липецка стало еще удобнее, а к нам в регион приезжало больше гостей», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.