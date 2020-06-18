Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Результата теста на коронавирус в Петербурге приходится ждать от семи дней. Об этом заявил депутат Госдумы от Петербурга и «Единой России», председатель совета региональной Торгово-промышленной палаты Владимир Катенев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В Москве, например, анализ на антитела можно сделать за 20 минут. Это такой экспресс-тест. А просто анализ делается в Петербурге до 7 дней, в Москве — до 15 дней. При этом многие работодатели сегодня требуют, чтобы люди, выходя на работу, особенно в крупные корпорации, имели тест. Но если он двухнедельной давности, то, собственно, цена этого теста ничего не стоит», — сказал Катенев на заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей.

Он попросил комитет по здравоохранению Петербурга привлечь к тестированию частные клиники, чтобы анализы на коронавирус были «общедоступны и оперативны».

Губернатор Александр Беглов уточнил, что в Петербурге сейчас работают 36 лабораторий, которые делают тесты на коронавирус, анализы взяли у более 1 млн жителей. Однако окончательный результат вправе выдавать только три из них, включая Роспотребнадзор.

Он считает, что этого, «безусловно, мало», так как в день в Петербурге берут от 18 тыс. до 28 тыс. проб у граждан.

«Действительно, еще очередь существует, шлейф идет, просто не хватает лабораторий, которые имеют право давать окончательный результат», — признал Беглов.

На его взгляд, и промышленники могли бы тут сами помочь городу, например, приобрести экспресс-тесты для собственных работников, чтобы те могли выйти на службу.

«Я услышал реплику: «Только не за наш счет». Можно и не за чей-то счет делать, но если ситуация такая сложная, то нужно подключаться к этой ситуации. Потому что ничего так просто само собой не произойдет. Ситуация непростая», — сказал Беглов.

«Человек ждет 7−8 дней результата анализа, ну и что мы получаем? Это стоимость койко-мест», — добавил губернатор, имея в виду, что в ожидании результата теста госпитализированный занимает место в больнице.

По его словам, лечение пациента средней тяжести стоит порядка 200−250 тыс. рублей в сутки, а пациента в тяжелом состоянии — до 1 млн рублей. Причем такие больные лежат в стационарах в среднем почти месяц, утверждает Беглов.

Он считает, что главная задача Петербурга сегодня — разгрузить стационары и освободить койки.

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