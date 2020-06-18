Москва, , 14:34 — REGNUM Поправка к Конституции РФ, касающаяся второго гражданства чиновников, очень важна по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Герой России Вячеслав Бочаров.

«В Общественной палате РФ, когда было 25 лет Конституции РФ, эта тема обсуждалась. Пришли представители Конституционного суда, и я задал такой вопрос.

Допустим, сейчас всё спокойно, а завтра, предположим, у России будет военный конфликт с государством, гражданином которого я одновременно являюсь. Тогда неясно, за кого воевать, если у человека два гражданства.

Представители Конституционного суда не ответили на этот вопрос, сказали, что это конституционная коллизия.

Есть и другая ситуация. Например, депутат в Государственной думе, он принимает важные для России законы, но они являются не очень важными для той страны, в которой он имеет гражданство, где у него капиталы, паспорт, дети живут, и он мечтает, отсидев в Госдуме, уехать жить в эту страну.

Сейчас в России масса таких примеров, когда чиновники работают в российских госструктурах, а живут за границей. Поэтому считают, что депутаты Госдумы с двойным гражданством могут любой закон, важный для России, но неинтересный со стороны Запада, блокировать и не способствовать его принятию.

Если человек выбрал профессию политика и нашел себя в политике, он должен быть чист перед народом и перед государством, быть патриотом своей страны», — высказал свое мнение Вячеслав Бочаров.

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