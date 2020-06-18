Челябинск, , 14:28 — REGNUM В Челябинске за мошенничество осуждены три жителя Екатеринбурга. Приговор вынес Центральный райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что соучастники создали видимость платежеспособности созданной ими фиктивно организации. В сентябре 2016-го — мае 2017 года они похитили деньги у двух коммерческих компаний. Они направили им коммерческие предложения о поставке дизельного топлива и подготовили подложные документы о поставке, хотя на самом деле не собирались её осуществлять. Они получили авансы и потратили их на своё усмотрение.

Якутская золотодобывающая организация ООО Артель Старателей «Дражник» пострадала от них на сумму 34 020 000 рублей, а ООО Рудник «Дуэт» — на 4 374 000 рублей. Суд назначил мошенникам по три года в колонии общего режима. Также полностью удовлетворены иски потерпевших.