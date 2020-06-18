Джакарта, , 14:27 — REGNUM Согласно исследованию института KedaiKOPI, 64,2% жителей Индонезии чувствуют себя комфортно под руководством президента страны Джоко Видодо, сообщает Detik.

По данным опроса, 64,2% респондентов в 34 провинциях Индонезии заявили, что чувствуют себя комфортно. При этом 35,8% ответили, что им не комфортно под руководством действующего главы государства.

Что касается финансового состояния, то 44,3% опрошенных ответили, что финансовое состояние их семьи не изменилось по сравнению с прошлым годом. 35,9% респондентов заявили, что их финансовое состояние ухудшилось, а 19,8% — улучшилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индонезии по состоянию на 18 июня 2020 года выявлено 42 762 случая заражения SARS-CoV-2.

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