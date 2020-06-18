Москва, , 14:34 — REGNUM Предположение об использовании сим-карт в ходе голосования по поправкам к Конституции России является «абсолютной чушью», при этом за распространение ложной информации законом предусмотрена ответственность. Об этом заявил 18 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит полицейских к журналисту «Дождя» Антону Баеву.

Песков отметил, что узнал из СМИ об объяснении Баева с полицией из-за публикации материала о предстоящем голосовании. Он добавил, что не может оценивать действия полиции и предположил, что юристы телеканала могут оспорить их в случае несогласия.

В материале журналиста шла речь о голосовании «с помощью каких-то сим-карт», это является «абсолютной чушью», подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что в контексте столь важного мероприятия необходимо особое чувство ответственности и со стороны журналистов.

Ранее телеканал «Дождь» сообщил о визите полиции к Баеву, который опубликовал материал о якобы использовании паспортных данных московских пенсионеров без их ведома. Утверждалось, что через подставные сим-карты пенсионеров регистрируют на сайте электронного голосования по поправкам к Конституции.