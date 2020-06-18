Красногорск, , 14:24 — REGNUM В Подмосковье с начала 2020 года устранили 330 нарушений содержания ограждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

Нарушения касались несоблюдения архитектурно-художественных требований к внешнему виду ограждений, требований к их содержанию, самовольного размещения заборов и шлагбаумов, отсутствия ограждений в местах проведения строительных работ. Как заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, больше всего проблем устранили в Одинцовском горокруге, Подольске, Красногорске, Пушкинском горокруге и Мытищах.