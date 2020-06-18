Ирвайн, США, , 14:21 — REGNUM В многопользовательской карточной игре Hearthstone появилось новое бесплатное приключение под названием «Испытание скверной». Об этом 17 июня сообщалось на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/PlayHearthstone/status/1273299370130042880

В ходе «Испытания скверной» игрокам предстоит объединиться с охотниками на демонов и сразиться с Меха-Джараксусом. Сюжет будет развиваться на протяжении пяти глав приключения.

Напомним, Hearthstone — это популярная многопользовательская карточная игра, главными героями которой выступают персонажи франшизы Warcraft. Её релиз состоялся в 2014 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Assassin's Creed: Origins можно будет сыграть бесплатно