Липецк, , 14:13 — REGNUM Липецкая область готовится перейти ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу с 25 июня, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областной администрации.

На втором этапе будут открыты торговые центры площадью до 800 квадратных метров, образовательные учреждения, возобновится уличная торговля.

«Будем также открывать медицинские учреждения для оказания плановой помощи. Увеличим количество дежурных групп в детских садах. Обсудим, какие спортивные объекты можно открыть. Людям старше 65 лет по-прежнему будем рекомендовать находиться дома на самоизоляции. Публичные массовые мероприятия пока остаются под запретом», — сказал глава региона Игорь Артамонов.

По словам главного санитарного врача региона Владимира Бондарева, в Липецкой области фиксируются семейные и производственные очаги коронавирусной инфекции. Количество очагов в медицинских учреждениях сократилось. За три дня снизилось число поступивших в госпитали пациентов. Свободный коечный фонд составляет 50%. Проблем с медикаментами и инструментами в регионе нет. Также регион закупает дополнительные аппараты ИВЛ и средства защиты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Названы больницы в Башкирии, в которых продолжают действовать ограничения