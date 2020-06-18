Липецк, 18 июня 2020, 14:13 — REGNUM Липецкая область готовится перейти ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу с 25 июня, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областной администрации.
На втором этапе будут открыты торговые центры площадью до 800 квадратных метров, образовательные учреждения, возобновится уличная торговля.
По словам главного санитарного врача региона Владимира Бондарева, в Липецкой области фиксируются семейные и производственные очаги коронавирусной инфекции. Количество очагов в медицинских учреждениях сократилось. За три дня снизилось число поступивших в госпитали пациентов. Свободный коечный фонд составляет 50%. Проблем с медикаментами и инструментами в регионе нет. Также регион закупает дополнительные аппараты ИВЛ и средства защиты.
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