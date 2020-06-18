Краснодар, , 14:13 — REGNUM Уголовное дело о жестоком убийстве восьмилетней девочки в посёлке Звезда Краснодарского края готовится к передаче в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 18 июня. Девочка пропала в 2016 году, и подозреваемого в убийстве установили лишь спустя четыре года.

Ребёнок пропал 20 июня 2016 года — отчим высадил девочку из машины недалеко от дома, однако домой она так и не дошла.

«Длительное время местонахождение пропавшей установлено не было, однако в конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки. В этот же день следователи СК России по краю с целью проверки данной информации выехали на указанный участок местности, где ими были обнаружены костные останки», — уточнили в СКР.

В ходе следствия был установлен подозреваемый — 63-летний местный житель. Он признался, что именно он оставлял надписи, указывающие на местонахождение останков.

По версии следствия, в день убийства 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала во двор дома обвиняемого, чем отвлекала его. Он решил прогнать её и нанёс кувалдой удар по голове. Ребёнок погиб. Останки он спрятал в поле в соседнем населённом пункте.

Мужчина был взят под стражу. Дело в его отношении в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.