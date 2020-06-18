Монреаль, Канада, , 14:11 — REGNUM С 19 по 21 июня 2020 года в игре Assassin's Creed: Origins пройдут бесплатные выходные. Об этом 17 июня сообщалось на официальном сайте компании Ubisoft.

При покупке полной версии игры в неё перенесётся весь прогресс, сохранённый в ходе бесплатных выходных. Также в рамках акции на Assassin's Creed: Origins действует скидка в 80%.

Напомним, Assassin's Creed: Origins — это ролевой экшен с открытым миром, разработанный канадским подразделением компании Ubisoft. События игры разворачиваются в Древнем Египте.

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